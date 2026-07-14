Появился анализ изменения позиции Трампа по Украине за последний год Стало известно, как изменилась позиция Трампа по украинскому вопросу с 2025 года

Москва14 июл Вести.Журналист Сергей Строкань сравнил нынешнюю политику президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его прошлогоднюю позицию, отметив изменения в риторике главы Белого дома по украинскому вопросу. Об этом он рассказал информационной службе "Вести".

Журналист отметил, что позиция Трампа по Украине качнулась в сторону европейской "партии войны".

Мы должны признать, что, к сожалению, президент Трамп образца 2026 года – это не тот президент Трамп прошлогодней давности, когда мы все возлагали надежды на саммит в Анкоридже. Это все, к сожалению, ушло в прошлое. Я бы так сказал, что в американской политике происходит такая ползучая мимикрия под то наследие, которое оставил после себя [сенатор] Линдси Грэм. Грэм ушел, но дело его живет. И вот эти все утечки по поводу того, что Трамп готов поддержать пакет санкций, я думаю, что они взяты не с потолка… Антироссийская коалиция имени [экс-президента США Джо] Байдена, которая, казалось бы, распалась после того, как произошла смена власти в Белом доме в январе прошлого года, сегодня у нас на глазах превращается в антироссийскую коалицию имени Трампа заявил Строкань

Ранее Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне обсуждается вопрос о введении новых антироссийских санкций в рамках законопроекта, который подготовил покойный сенатор Линдси Грэм.