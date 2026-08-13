Москва13 авг Вести.Палата представителей Конгресса США приняла предложенный президентом США Дональдом Трампом законопроект о введении в стране постоянного летнего времени, заявил Трамп в соцсети Truth Social.

Многие годы подавляющее большинство американцев просило сделать переход на летнее время постоянным, но ни одна администрация не смогла добиться этого, отметил Трамп.

Людям надоело переводить часы дважды в год. Это глупо, неудобно и, в некоторых случаях, очень дорого. Городам и штатам это обходится в миллионы долларов. Это также вредно для здоровья из-за беспокойства, которое вызывает (привыкание к новому режиму дня – прим. ред.). Исследования в области медицины, криминалистики и экономики показали, что отмена перехода на летнее время, дающая нам один дополнительный час естественного солнечного света по вечерам, поможет снизить уровень грабежей и убийств, уменьшить количество автомобильных аварий, снизить риск сердечных заболеваний, инсульта и сезонной депрессии, а также сэкономить деньги на счетах за электроэнергию, потому что каждый получит дополнительный час дневного света пояснил Трамп

Трамп призвал республиканцев в Сенате последовать примеру коллег из нижней палаты Конгресса и положить конец практике перевода часов дважды в год.

Президент России Владимир Путин в июле 2014 года утвердил поправки в закон "Об исчислении времени", которые вступили в силу с 26 октября того же года.

По новым нормам, московское время соответствует теперь стандарту UTC+3. Количество часовых зон в стране увеличилось с девяти до 11.

В 02.00 26 октября 2014 года большинство регионов перевело часы на один час назад. Однако в Забайкальском крае и Магаданской области стрелки сдвинули сразу на два часа назад, поскольку местное время после изменения зон увеличилось на один час.

Таким образом, сезонный перевод часов на летнее и зимнее время в России отменен. Граждане страны живут по постоянному времени, которое ранее считали "зимним".