Журналист Богданов: Трамп не прекращает пытаться вписать свое имя в историю США

Трамп, отменяя зимнее время, снова пытается вписать себя в учебники истории США Журналист Богданов: Трамп не прекращает пытаться вписать свое имя в историю США

Москва15 июл Вести.Президент США Дональд Трамп, предлагая или поддерживая разные инициативы и законопроекты, не оставляет попыток вписать свое имя в учебники американской истории. Так журналист ИС "Вести" Валентин Богданов прокомментировал в интервью Владимиру Соловьёву принятый Палатой представителей США законопроект о введении круглогодичного летнего времени.

По мнению Богданова, не все из многочисленных идей американского лидера реализуемы.

Трамп решил оживить идею, которая уходит корнями еще в прошлое столетие… Вообще такое ощущение, что он ищет каждый раз, чем бы остаться в каких-то учебниках или пособиях по истории Соединенных Штатов отметил журналист

Он добавил, что любая инициатива Трампа встречает мощное противодействие со стороны его оппонентов.

Не все они, кстати, представляют Демократическую партию. Но вот в Палате представителей решение провести удалось, там проголосовали за. С Сенатом ситуация другая, там туманны перспективы перехода на постоянное летнее время указал Богданов

14 июля Палата представителей США поддержала законопроект о введении круглогодичного летнего времени по всей стране. За принятие инициативы выступили 308 конгрессменов, против – 117. Теперь законопроект направят на утверждение в Сенат.