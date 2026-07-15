Москва15 июлВести.Президент США Дональд Трамп, предлагая или поддерживая разные инициативы и законопроекты, не оставляет попыток вписать свое имя в учебники американской истории. Так журналист ИС "Вести" Валентин Богданов прокомментировал в интервью Владимиру Соловьёву принятый Палатой представителей США законопроект о введении круглогодичного летнего времени.
По мнению Богданова, не все из многочисленных идей американского лидера реализуемы.
Трамп решил оживить идею, которая уходит корнями еще в прошлое столетие… Вообще такое ощущение, что он ищет каждый раз, чем бы остаться в каких-то учебниках или пособиях по истории Соединенных Штатовотметил журналист
Он добавил, что любая инициатива Трампа встречает мощное противодействие со стороны его оппонентов.
Не все они, кстати, представляют Демократическую партию. Но вот в Палате представителей решение провести удалось, там проголосовали за. С Сенатом ситуация другая, там туманны перспективы перехода на постоянное летнее времяуказал Богданов
14 июля Палата представителей США поддержала законопроект о введении круглогодичного летнего времени по всей стране. За принятие инициативы выступили 308 конгрессменов, против – 117. Теперь законопроект направят на утверждение в Сенат.