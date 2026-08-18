Москва18 авг Вести.Президент США Дональд Трамп призвал Сенат как можно скорее проголосовать за закон, предусматривающий отказ от ежегодного перевода часов в пользу постоянного сохранения летнего времени.

Сенат должен как можно скорее проголосовать за закон "Больше никакой перемены часов". Больше солнечного света во второй половине дня – лучше, в том числе и для борьбы с преступностью. Но, что еще важнее, нужно положить конец этой нелепой практике перевода часов два раза в год написал Трамп в соцсети Truth Social

Он подчеркнул, что главным преимуществом отмены сезонного перевода часов станет прекращение связанных с ним неудобств и "хаоса".

Палата представителей одобрила законопроект в июле 2026 года.