Трамп: перевод часов на зимнее время "дискомбобулирует" США Трамп предложил отменить ежегодный перевод часов в США

Москва4 окт Вести.Американский президент Дональд Трамп выступил за отмену перехода США на зимнее время, сообщают местные СМИ.

Трамп отметил, что подобная практика создает неудобства многим жителям страны: негативно влияет на их самочувствие, выбивает из привычного ритма и приводит к другим нежелательным последствиям.

Люди хотят свет. Они не хотят ходить и переводить часы. Полгода назад я делал то же самое. Мне не нравится переводить часы … И все опаздывают. Это дискомбобулирует всех заявил Трамп журналистам в Белом доме

Палата представителей США 12 августа поддержала отказ от "стандартного" времени, предложив сохранить только летнее. Однако в Сенате соответствующий законопроект застопорился. Трамп утверждает, что американцы поддерживают эту инициативу.

Сейчас светло и приятно. А через три недели (к стандартному времени США возвращаются в первое воскресенье ноября) будет чушь. Кто этого хочет? Мы хотим другой солнечный день. Но что еще важнее, мы не хотим менять время дважды в год заявил он

По мнению Трампа, перевод стрелок дорого обходится бюджету страны и влияет на уровень преступности, поскольку световой день становится короче.

Ранее глава Белого дома упоминал оружие "дискомбобулятор" — новую секретную разработку, которая, по словам президента США, применялась в Венесуэле при захвате президента этой страны Николаса Мадуро.