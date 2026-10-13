Трамп хотел бы остаться президентом США на третий срок при наличии возможности

"Я бы с радостью ": Трамп о третьем президентском сроке Трамп хотел бы остаться президентом США на третий срок при наличии возможности

Москва13 окт Вести.Президент США Дональд Трамп остался бы в должности главы государства на третий срок, если бы была такая возможность. Об этом он заявил на митинге в штате Огайо.

Таким образом хозяин Белого дома ответил участникам мероприятия, которые в определенный момент начали скандировать "Еще четыре года", подразумевая еще один президентский срок.

Я бы с радостью сделал это сказал Трамп

Ранее он уже неоднократно высказывался на эту тему и утверждал, что победил бы в борьбе за президентское кресло. По мнению Трампа, он имеет право на третий срок, хоть Конституция США и запрещает избираться на пост главы государства более двух раз. Он пояснил, что такое право ему дает мошенничество демократов при втором сроке.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН политолога-американиста Константина Блохина, слова Дональда Трампа о намерении вновь поучаствовать в президентской гонке продиктованы предстоящими выборами в Конгресс.