Трамп объяснил, почему может баллотироваться на третий президентский срок Трамп: считаю, что имею право снова баллотироваться

Москва23 окт Вести.Несмотря на конституционные ограничения, которые практически не дают пространства для маневра, президент США Дональд Трамп допустил возможность баллотироваться на третий срок. Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками в штате Айова.

По его словам, он имеет право баллотироваться, поскольку, как он считает, выборы 2020 года были сфальсифицированы.

На вторых выборах нас обманули, ведь мы победили трижды. Поэтому я считаю, что имею право снова баллотироваться сказал американский лидер

При этом он признал, что Конституция запрещает ему вновь участвовать в выборах. Речь идет о 22-й поправке, согласно которой один человек не может стать президентом США более двух раз.

Я изучал эту формулировку очень долго. К сожалению, она довольно лаконична. Простора для маневра почти нет добавил Трамп

Ранее американский президент отказался считать себя пожилым. Он заявил, что ему за 40 лет и он чувствует себя на этот возраст.