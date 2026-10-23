Трамп заявил, что ему "за 40 лет" и пожилым он себя не чувствует

Трамп отказался считать себя пожилым Трамп заявил, что ему "за 40 лет" и пожилым он себя не чувствует

Москва23 окт Вести.80-летний президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Айова, заявил, что ему за 40 лет и он чувствует себя на этот возраст.

Среди собравшихся есть пожилые люди? Я не пожилой, нет, мне за 40 лет. Я чувствую себя так же сказал он

Американский лидер также отметил, что трижды успешно проходил тест на когнитивные способности.

На свой первый срок в должности президента США Трамп заступил в возрасте 70 лет, на второй - в возрасте 78 лет. Джо Байден, занявший пост главы государства в 78 лет, стал самым пожилым американским президентом при вступлении в должность.

39-й президент США Джимми Картер (вступил в должность в 52 года) прожил 100 лет и стал самым долгоживущим американским лидером.