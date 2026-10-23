Трамп заявил, что после ухода с поста президента США у него будет много власти

Трамп: когда я уйду, у меня будет много власти Трамп заявил, что после ухода с поста президента США у него будет много власти

Москва23 окт Вести.Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него останется много власти даже после того, как он покинет кресло президента США.

Об этом он сказал, выступая на предвыборном митинге в штате Айова.

У меня всегда будет этот небольшой запас власти. Знаете, у нас [у администрации Трампа] осталось чуть больше двух лет. Вы можете в это поверить? Но когда я уйду, у меня будет много власти сообщил Трамп

Он также добавил, обращаясь к своим сторонникам, что они всегда будут на первом месте.

Срок полномочий Трампа на посту президента США истекает в январе 2029 года. Для него это уже второй президентский срок, а значит, в соответствии с Конституцией страны, у него нет права на переизбрание.

Ранее стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2028 году.