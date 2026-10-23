Москва23 октВести.Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него останется много власти даже после того, как он покинет кресло президента США.
Об этом он сказал, выступая на предвыборном митинге в штате Айова.
У меня всегда будет этот небольшой запас власти. Знаете, у нас [у администрации Трампа] осталось чуть больше двух лет. Вы можете в это поверить? Но когда я уйду, у меня будет много властисообщил Трамп
Он также добавил, обращаясь к своим сторонникам, что они всегда будут на первом месте.
Срок полномочий Трампа на посту президента США истекает в январе 2029 года. Для него это уже второй президентский срок, а значит, в соответствии с Конституцией страны, у него нет права на переизбрание.
Ранее стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2028 году.