CBS: Трамп считает, что сможет договориться с демократами в случае их победы

"Я обладаю высшей властью": Трамп о том, как будет договариваться с демократами CBS: Трамп считает, что сможет договориться с демократами в случае их победы

Москва4 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что сможет договориться с оппозицией в лице демократов, если те все же получат контроль над Конгрессом.

Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS News.

Я обладаю высшей властью, она называется "право вето" сообщил глава Белого дома

Он также выразил уверенность, что демократы через несколько месяцев после возможного противостояния с исполнительной ветвью власти США будут идти на компромиссные договоренности.

Исторически повелось так, что в течение пары месяцев [президентам] приходится применять право вето, а затем они (оппозиция – прим. ред.) приходят и говорят: нам надо заключить сделку заявил глава администрации США

Ранее стало известно, что в двух штатах демократы лидируют на выборах в Палату представителей Конгресса.

На промежуточных выборах переизбираются треть Сената и весь состав Палаты представителей, а также губернаторы 36 штатов и территорий США.

Конгресс 120-го созыва приступит к работе 3 января 2027 года. В настоящее время обе палаты парламента контролируют республиканцы.