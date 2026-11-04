Москва4 нояВести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что сможет договориться с оппозицией в лице демократов, если те все же получат контроль над Конгрессом.
Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS News.
Я обладаю высшей властью, она называется "право вето"сообщил глава Белого дома
Он также выразил уверенность, что демократы через несколько месяцев после возможного противостояния с исполнительной ветвью власти США будут идти на компромиссные договоренности.
Исторически повелось так, что в течение пары месяцев [президентам] приходится применять право вето, а затем они (оппозиция – прим. ред.) приходят и говорят: нам надо заключить сделкузаявил глава администрации США
Ранее стало известно, что в двух штатах демократы лидируют на выборах в Палату представителей Конгресса.
На промежуточных выборах переизбираются треть Сената и весь состав Палаты представителей, а также губернаторы 36 штатов и территорий США.
Конгресс 120-го созыва приступит к работе 3 января 2027 года. В настоящее время обе палаты парламента контролируют республиканцы.