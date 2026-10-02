Трамп: мне грозит импичмент, если демократы победят на выборах в Конгресс США Трамп: если демократы победят на выборах в Конгресс, мне грозит импичмент

Москва2 окт Вести.Демократы вынесут президенту США Дональду Трампу импичмент, если Республиканская партия проиграет на промежуточных выборах в Конгресс США, которые пройдут в ноябре.

У нас все отлично получается, когда я в списке. А когда меня в списке нет, люди не так живо идут голосовать. Сделайте вид, что я баллотируюсь, пожалуйста. Просто сделайте вид. И если мы не выиграем, они в итоге меня подвергнут импичменту заявил Трамп на митинге своих сторонников

Трамп стал первым президентом в истории США, в отношении которого процедуру импичмента инициировали дважды - во время его первого срока на посту главы государств в 2019 году и 2021 году. Оба раза импичмент отклонен Сенатом Конгресса США.