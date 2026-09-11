Москва11 сенВести.Американский лидер Дональд Трамп намерен заблокировать инициативы демократов, если они получат большинство в Конгрессе США по результатам промежуточных выборов.
Президент США отметил, что в течение двух лет будет блокировать их (членов Республиканской партии) "плохие" инициативы.
Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
Возможно, [мы] сможем заключать с ними сделки. Им будет что-то нужно, и мы придем к заключению сделоксообщил Трамп, подчеркнув, что "все может быть не так плохо"
Американский лидер полагает, что демократы хотят вынести ему импичмент.
В их рядах есть очень глупые люди, но есть и по-настоящему умные. Но они придерживаются крайне левых взглядов. Они коммунистыотметил глава Белого дома
Как известно, промежуточные выборы в законодательный орган США состоятся 3 ноября.