Трамп: если демократы победят на выборах, я буду блокировать их инициативы Трамп будет блокировать инициативы демократов

Москва11 сен Вести.Американский лидер Дональд Трамп намерен заблокировать инициативы демократов, если они получат большинство в Конгрессе США по результатам промежуточных выборов.

Президент США отметил, что в течение двух лет будет блокировать их (членов Республиканской партии) "плохие" инициативы.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Возможно, [мы] сможем заключать с ними сделки. Им будет что-то нужно, и мы придем к заключению сделок сообщил Трамп, подчеркнув, что "все может быть не так плохо"

Американский лидер полагает, что демократы хотят вынести ему импичмент.

В их рядах есть очень глупые люди, но есть и по-настоящему умные. Но они придерживаются крайне левых взглядов. Они коммунисты отметил глава Белого дома

Как известно, промежуточные выборы в законодательный орган США состоятся 3 ноября.