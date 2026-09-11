Москва11 сенВести.На съезде Республиканской партии США президент страны Дональд Трамп с иронией заявил, что "немного устал от политики".
Об этом он сообщил на мероприятии в штате Техас, отметив, что не хочет повторять произнесенные им в первый день съезда слова.
Мы хорошо проведем время, слушая музыку, потому что я уже немного устал от политикисказал американский лидер
Ранее Трамп говорил, что намерен блокировать инициативы демократов, если они получат большинство в Конгрессе США по результатам промежуточных выборов.
Как известно, промежуточные выборы в законодательный орган (Конгресс) США состоятся 3 ноября.