Трамп: я немного устал от политики

На съезде республиканцев Трамп рассказал об усталости от политики Трамп: я немного устал от политики

Москва11 сен Вести.На съезде Республиканской партии США президент страны Дональд Трамп с иронией заявил, что "немного устал от политики".

Об этом он сообщил на мероприятии в штате Техас, отметив, что не хочет повторять произнесенные им в первый день съезда слова.

Мы хорошо проведем время, слушая музыку, потому что я уже немного устал от политики сказал американский лидер

Ранее Трамп говорил, что намерен блокировать инициативы демократов, если они получат большинство в Конгрессе США по результатам промежуточных выборов.

Как известно, промежуточные выборы в законодательный орган (Конгресс) США состоятся 3 ноября.