Трамп заявил, что хотел бы быть следующим президентом США

Трамп признался в желании быть следующим президентом США Трамп заявил, что хотел бы быть следующим президентом США

Москва1 авг Вести.Президент США Дональд Трамп в интервью журналисту консервативного новостного канала Real America's Voice (RAV) Стиву Груберу пошутил о желании стать следующим главой государства.

Я говорю, что хотел бы быть следующим человеком, который займет пост (президента – прим. ред.), потому что следующий президент будет казаться супергением, так как будут открыты заводы, будут рабочие места, страна будет восстановлена, а в заслугу эту поставят ему сказал он

Согласно конституционным нормам, второй срок Трампа должен завершиться в январе 2029 года.

Двадцать вторая поправка к Конституции США, принятая в 1951 году, запрещает одному и тому же человеку занимать пост президента более двух сроков.

Трамп неоднократно высказывался о возможности баллотироваться на третий срок. По мнению республиканца, он имеет право на это, несмотря на законодательный запрет.

В ноябре 2024 года он одержал победу на выборах, обойдя кандидата от Демократической партии и бывшую тогда вице-президентом США Камалу Харрис. Ранее Трамп занимал пост президента США с 2017 по 2021 год.