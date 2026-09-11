Москва11 сенВести.Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что получил от сограждан "мандат на спасение Америки", а также выполнил все данные им обещания.
Об этом он сообщил во время своего выступления в Далласе на национальном съезде правящей Республиканской партии, который проводится в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.
Менее двух лет назад американский народ дал нам мандат на спасение Америки. И за 19 месяцев я выполнил каждое данное мной обещание. И я думаю, что выполнил даже больше. … Мы добились крупнейшего снижения налогов в американской истории, крупнейшего в истории США сокращения госрегулирования, осуществили крупнейшие инвестиции в наши вооруженные силы за всю историю страны и превратили Америку в энергетическую и военную мировую сверхдержавусказал Трамп
При этом он заверил, что представители Демократической партии все уничтожат, если придут к власти в США.
В США 3 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Американцам предстоит переизбрать треть Сената и всю Палату представителей. Трамп отметил, что американцев ждет ад, если Республиканская партия проиграет на промежуточных выборах.