Трамп считает, что получил от граждан США "мандат на спасение Америки" Трамп заявил, что реализовал врученный согражданами "мандат на спасение Америки"

Москва11 сен Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что получил от сограждан "мандат на спасение Америки", а также выполнил все данные им обещания.

Об этом он сообщил во время своего выступления в Далласе на национальном съезде правящей Республиканской партии, который проводится в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

Менее двух лет назад американский народ дал нам мандат на спасение Америки. И за 19 месяцев я выполнил каждое данное мной обещание. И я думаю, что выполнил даже больше. … Мы добились крупнейшего снижения налогов в американской истории, крупнейшего в истории США сокращения госрегулирования, осуществили крупнейшие инвестиции в наши вооруженные силы за всю историю страны и превратили Америку в энергетическую и военную мировую сверхдержаву сказал Трамп

При этом он заверил, что представители Демократической партии все уничтожат, если придут к власти в США.

В США 3 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Американцам предстоит переизбрать треть Сената и всю Палату представителей. Трамп отметил, что американцев ждет ад, если Республиканская партия проиграет на промежуточных выборах.