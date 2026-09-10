Москва10 сенВести.Если Республиканская партия проиграет промежуточные выборы в Конгресс США, то американцев ждет ад. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
На съезде партии в Далласе он перечислил негативные последствия поражения республиканцев для население США.
Если мы проиграем, вы потеряете свою границу, потеряете налоговые льготы, потеряете безопасность, потеряете свое благосостояние... Вы будете проходить через ад – так же, как всего два года назадцитирует Трампа РИА Новости
Ранее президент США пригрозил гражданам, что победа демократов на промежуточных выборах приведет к тому, что у населения отнимут право иметь собственное оружие.