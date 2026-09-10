Москва10 сенВести.Если на промежуточных выборах республиканцы получат большинство в обеих палатах Конгресса США, то каждый взрослый американец получит выплату в размере пяти тысяч долларов. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Об этом он заговорил во время своего выступления в Техасе перед сторонниками.
Если республиканцы победят на выборах и в палату представителей, и в сенат США – в обе палаты…, я выплачу дивиденды в размере пяти тысяч долларов каждому взрослому гражданинупообещал Трамп
Ранее президент США рассказал, что страну ждет ад, если на выборах республиканцы не одержат верх над демократами.