Москва10 сен Вести.Обещания президента США Дональда Трампа платить каждому американцу по 5 тысяч долларов может вызывать волну критики со стороны Демократической партии США. Такой прогноз озвучил ИС "Вести" политолог-международник, эксперт международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.

Я думаю, что это заявление сейчас вызовет взрыв в Демократической партии. Трампа будут обвинять в коррупции, попытке подкупа избирателей, возможно, даже будут предприняты усилия для того, чтобы начать какие-то судебные процессы. Непонятно, какими механизмами он может воспользоваться для того, чтобы произвести такие выплаты