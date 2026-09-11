Луна: США могут выплатить американцам по $5 тыс. из средств для Украины

Луна: средства для Украины могут пойти на выплаты гражданам США Луна: США могут выплатить американцам по $5 тыс. из средств для Украины

Москва11 сен Вести.Средства, выделяемые США Украине, могут пойти на выплату $5 тыс. каждому американскому гражданину в рамках предложения президента США Дональда Трампа, заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна в интервью телеканалу Fox News.

Трамп заявил, что каждый взрослый американец получит выплату в размере $5 тыс., если республиканцы получат большинство в обеих палатах Конгресса США на промежуточных выборах в ноябре 2026 года.

Мы можем с легкостью перенаправить часть финансирования, выделяемого на иностранную помощь и направляемого за рубеж. Возможно, [взять] что-то из направляемого Украине пояснила Луна

Она назвала инициативу Трампа "лучшим политическим предложением".

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил заметное сокращение помощи США Украине при Трампе.