Москва11 сенВести.Средства, выделяемые США Украине, могут пойти на выплату $5 тыс. каждому американскому гражданину в рамках предложения президента США Дональда Трампа, заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна в интервью телеканалу Fox News.
Трамп заявил, что каждый взрослый американец получит выплату в размере $5 тыс., если республиканцы получат большинство в обеих палатах Конгресса США на промежуточных выборах в ноябре 2026 года.
Мы можем с легкостью перенаправить часть финансирования, выделяемого на иностранную помощь и направляемого за рубеж. Возможно, [взять] что-то из направляемого Украинепояснила Луна
Она назвала инициативу Трампа "лучшим политическим предложением".
Помощник президента России Юрий Ушаков отметил заметное сокращение помощи США Украине при Трампе.