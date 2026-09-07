Конгрессвумен Луна: США должны понять, что мир на Украине выгоден им

Конгрессвумен Луна назвала мир на Украине выгодным для США Конгрессвумен Луна: США должны понять, что мир на Украине выгоден им

Москва7 сен Вести.Вашингтон должен понять, что мирное урегулирование украинского конфликта через переговоры выгодно для него, в том числе по экономическим соображениям. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна.

Так она прокомментировала поездку спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера в Москву и Киев.

Эта мирная сделка давно назрела. Вашингтону необходимо осознать реальность: война не может продолжаться бесконечно, а мирное соглашение будет выгодно американцам, в том числе благодаря новым торговым возможностям и прочим преимуществам написала Луна в соцсети X

Ранее Стив Уиткофф сообщил, что американским переговорщикам удалось добиться прогресса в организации трехсторонних встреч по мирному урегулированию на Украине.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не исключает возможности вернуться к трехстороннему формату переговоров по Украине, однако говорить конкретно о подобных встречах пока рано.