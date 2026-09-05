Москва5 сен Вести.Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву может указывать на появление у Вашингтона нового подхода к урегулированию украинского кризиса. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Эксперт отметил, что эта поездка стала логическим развитием недавних контактов по линии ЦРУ, а перед переговорщиками стоит задача снизить эскалацию конфликта. По словам политолога, Кушнер и Уиткофф — оптимальные фигуры для этой миссии, поскольку представляют не "ястребов", а непосредственное доверенное окружение Дональда Трампа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 5 сентября в Кремле запланированы переговоры Владимира Путина с американской делегацией.