Политолог спрогнозировал, что будут предлагать РФ Уиткофф и Кушнер Политолог Самонкин: спецпосланники США предложат РФ сотрудничество разведок

Москва5 сен Вести.Прилетевшие в Москву спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут предложить России сотрудничество разведок. Такое мнение выразил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин в комментарии NEWS.ru.

По словам эксперта, контакты между российскими и американскими спецслужбами по линии безопасности всегда сохранялись. Самонкин полагает, что Трамп заинтересован в восстановлении отношений, которые администрация его предшественника "просто уничтожила".

Эксперт также озвучил предположение, что в новом мирном плане будут сделаны предложения по совместному сотрудничеству в сфере космоса, а также по содействию по угрозам и вызовам, которые обходят основную геополитику.

Но почему-то мне кажется, что речь пойдет об усилении кооперации двух разведок в рамках борьбы за безопасность и разграничении сфер влияния в мире между Россией и США уточнил Самонкин

Собеседник журналистов добавил, что глава Белого дома "задействовал дипломатическую карту", чтобы не "он один" думал над решением украинского конфликта.

5 сентября СМИ сообщили, что самолет с Уиткоффом и Кушнером приземлился в Москве. По данным агентства ТАСС, в аэропорту Внуково американских переговорщиков встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.