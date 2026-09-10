Москва10 сен Вести.Обещание президента США Дональда Трампа выплатить каждому взрослому американцу по пять тысяч долларов в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс свидетельствует о беспокойстве партии. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал журналист Валентин Богданов.

По словам Богданова, такое обещание выглядит не вполне легитимно, однако оно отражает беспокойство, в котором пребывает Республиканская партия.

Когда у тебя госдолг 40 триллионов, ты можешь позволить, наверное, себе что-то лучше, чем гречка для избирателей. Ну вот в данном случае говорить про 5000, ведь это же, с одной стороны, звучит смешно, и… наверное, не вполне легитимно, но это отражает, в общем, некое беспокойство, в котором пребывает, наверное, опять же, не столько Трамп, сколько Республиканская партия заявил Богданов

Ранее американский лидер пообещал выплаты каждому взрослому американцу в размере пяти тысяч долларов, если на промежуточных выборах республиканцы получат большинство в обеих палатах Конгресса США.