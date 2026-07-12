Москва12 июл Вести.В команде Белого дома нарастает озабоченность в преддверии выборов в Конгресс США. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал историк-международник Андрей Сидоров.

Что касается штаба в Белом доме, то, насколько я так понимаю, там они очень озабочены тем, что происходит на уровне штатов. Даже не касательно того, что там побеждают левые демократы, которые действительно вызвали вспышку у [президента США Дональда] Трампа воспоминаний эпохи холодной войны, воспоминаний о коммунизме. И поэтому сейчас главным противником для Трампа вдруг неожиданно стал коммунизм, хотя, в общем, для Соединенных Штатов никогда не представлял большую угрозу отметил эксперт

На фоне нынешней политической ситуации, подчеркнул Сидоров, Трампу нужна крупная победа.

Считается, что крупная победа в Иране невозможна, Соединенные Штаты не смогут сейчас провести никакую крупную операцию, кроме бомбежек. Трамп сейчас развивает тему, что Иран готовит на него покушение. Трамп пытается сыграть на своем воспоминании 13 июля 2024 года. То есть то, что его спас опять Господь и, видимо, сохранит его сейчас для великих дел, и поэтому Республиканская партия под его чутким руководством должна пройти эти выборы 3 ноября с большим успехом заметил эксперт

Ранее старший научный сотрудник, директор отдела военного анализа аналитического центра Defense Priorities в США Дженнифер Кавана заявила, что Трамп любит представлять себя в образе человека, решающего проблемы и помогающего тем, кто в этом нуждается.