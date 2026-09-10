Эксперт заявил, что Трамп не сможет выдать американцам по $5 тысяч Эксперт Симонов: Трамп не сможет выплачивать по $5 тысяч американцам

Москва10 сен Вести.Президент США Дональд Трамп не сможет выплатить по 5 тысяч долларов американцам в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Такое мнение высказал ИС "Вести" генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, комментируя заявления американского лидера.

Ситуация для партии очень тяжелая и нужны неожиданные ходы. Вот он, собственно, их и демонстрирует. Открытое и циничное обещание заплатить по пять тысяч долларов … Вот это действительно может каким-то образом приблизить победу республиканцев. Хотя очевидно, что никто выплачивать ничего не собирается и это невозможно, и тут даже считать бессмысленно, потому что это абсурд естественно. Было бы честнее, конечно, если бы Трамп обладал этим качеством, если бы он сказал, что он разделит государственный долг Соединенных Штатов на всех взрослых американских граждан, потому что как-то его надо заплатить. Напомню, что он растет каждую минуту на пять миллионов долларов … Страна давно живет в долг, государственный дефицит государственного бюджета растет сказал он

Ранее американский лидер пообещал выплаты каждому взрослому американцу, если на промежуточных выборах республиканцы получат большинство в обеих палатах Конгресса США.