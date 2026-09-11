Трамп: демократы все уничтожат, если придут к власти в США

Трамп: если демократы придут к власти в США, то все уничтожат Трамп: демократы все уничтожат, если придут к власти в США

Москва11 сен Вести.Представители Демократической партии все уничтожат, если придут к власти в США, заявил президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Далласе (штат Техас, США), сообщает РИА Новости.

Но если к власти придут демократы, они уничтожат все, что мы построили отметил Трамп

По его словам, демократы погубят Америку.

В США 3 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Американцам предстоит переизбрать треть Сената и всю Палату представителей.

Трамп отметил, что американцев ждет ад, если Республиканская партия проиграет на промежуточных выборах.