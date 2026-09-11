Москва11 сенВести.Представители Демократической партии все уничтожат, если придут к власти в США, заявил президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Далласе (штат Техас, США), сообщает РИА Новости.
Но если к власти придут демократы, они уничтожат все, что мы построилиотметил Трамп
По его словам, демократы погубят Америку.
В США 3 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Американцам предстоит переизбрать треть Сената и всю Палату представителей.
Трамп отметил, что американцев ждет ад, если Республиканская партия проиграет на промежуточных выборах.