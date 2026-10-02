Трамп рассказал, почему республиканцы не стали подвергать Байдена импичменту Трамп: республиканцы не стали подвергать Байдена импичменту

Москва2 окт Вести.Республиканцы не стали подвергать экс-президента США Джо Байдена импичменту, потому что это было бы неуместно.

Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп.

Глава Белого дома добавил, что демократы в случае победы на промежуточных выборах в Конгресс США могут начать процедуру импичмента.

Мы могли бы сделать это с сонным Джо, но не сделали, это было бы неуместно сказал Трамп журналистам

Накануне американский лидер заявил, что в случае своего участия в предстоящих выборах главы государства победил бы в них с отрывом от конкурентов в 25%.

Трамп стал первым и пока единственным президентом в истории США, в отношении которого процедуру импичмента инициировали дважды: в 2019 году и 2021 году. Оба раза импичмент был отклонен Сенатом Конгресса США.