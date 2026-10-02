Трамп: победил бы на выборах президента США с преимуществом в 25%

Трамп предсказал свою разгромную победу на президентских выборах в США Трамп: победил бы на выборах президента США с преимуществом в 25%

Москва2 окт Вести.Президент США Дональд Трамп считает, что в случае своего участия в предстоящих выборах главы государства, победил бы в них с отрывом от конкурентов в 25%. Об этом он заявил в ходе встречи с журналистами в Техасе.

По словам Трампа, его показатели – лучшие по сравнению со всеми президентами в истории США, но СМИ либо не сообщают о них вовсе, либо освещают необъективно.

Если бы я баллотировался сегодня, я бы победил с преимуществом в 25% сказал Трамп

Он также отметил, что победа демократов на выборах грозит США повторением Великой депрессии 1929 года.

Ранее сообщалось, что уровень поддержки Трампа в США упал до антирекорда и составляет всего 32%. Рейтинг президента среди сторонников по Республиканской партии снизился до 73%.