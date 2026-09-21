Уровень поддержки Трампа упал до антирекорда в 32% Reuters: рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня

Москва21 сен Вести.Уровень поддержки американского лидера Дональда Трампа достиг самых низких показателей за всю его политическую карьеру, сообщило агентство Reuters со ссылкой на опрос, проведенный совместно с международной службой Ipsos.

Отмечается, что рейтинг одобрения главы Белого дома сейчас составляет 32%. При этом уровень поддержки президента США среди сторонников Республиканской партии упал до 73%.

Недовольство республиканцев ростом цен увеличивается с тех пор, как в феврале Трамп начал войну с Ираном, что привело к резкому скачку цен на бензин и дизельное топливо. Теперь впервые число республиканцев, не одобряющих действия Трампа в сфере регулирования стоимости жизни, превышает число тех, кто их поддерживает: 51% против 44% говорится в материале

Ранее газета Financial Times написала, что рейтинг поддержки Трампа упал до 33%.

Телеканал CNN передал, что политический рейтинг главы Белого дома снижается из-за его "выходок", которые усилились в преддверии промежуточных выборов в США.