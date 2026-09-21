Москва21 сенВести.Уровень поддержки американского лидера Дональда Трампа достиг самых низких показателей за всю его политическую карьеру, сообщило агентство Reuters со ссылкой на опрос, проведенный совместно с международной службой Ipsos.
Отмечается, что рейтинг одобрения главы Белого дома сейчас составляет 32%. При этом уровень поддержки президента США среди сторонников Республиканской партии упал до 73%.
Недовольство республиканцев ростом цен увеличивается с тех пор, как в феврале Трамп начал войну с Ираном, что привело к резкому скачку цен на бензин и дизельное топливо. Теперь впервые число республиканцев, не одобряющих действия Трампа в сфере регулирования стоимости жизни, превышает число тех, кто их поддерживает: 51% против 44%говорится в материале
Ранее газета Financial Times написала, что рейтинг поддержки Трампа упал до 33%.
Телеканал CNN передал, что политический рейтинг главы Белого дома снижается из-за его "выходок", которые усилились в преддверии промежуточных выборов в США.