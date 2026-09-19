Трамп признал, что война с Ираном плохо влияет на рейтинг республиканцев

Трамп признал, что война с Ираном плохо сказывается на рейтинге республиканцев Трамп признал, что война с Ираном плохо влияет на рейтинг республиканцев

Москва19 сен Вести.Президент США Дональд Трамп признал, что война с Ираном отрицательно сказывается на рейтинге Республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс. Об этом пишет газета The Washington Post.

Уточняется, что американский лидер принимает меры для помощи однопартийцам победить на ноябрьском голосовании.

Он (Дональд Трамп. – Прим. ред.) определенно чувствует, что некоторые из его решений привели к ситуации, когда он непопулярен, и дела с промежуточными выборами обстоят не лучшим образом отмечается в публикации

Подчеркивается, что на фоне падения рейтинга советники Трампа стали с ним более откровенны.

18 сентября сообщалось, что американские демократы обещают начать "агрессивную" кампанию расследований против Трампа, его семьи и деловых партнеров в случае их победы на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре.