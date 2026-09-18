FT: демократы в США готовят агрессивное расследование против Трампа и его семьи

Демократы в США готовят кампанию по обличению Трампа и его семьи FT: демократы в США готовят агрессивное расследование против Трампа и его семьи

Москва18 сен Вести.Американские демократы обещают начать "агрессивную" кампанию расследований против президента США Дональда Трампа, его семьи и деловых партнеров в случае их победы на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на члена Палаты представителей от демократов Роберта Гарсию.

По словам законодателя, значительная часть работы демократов будет сосредоточена на том, что он называет "трамповским преступным кланом". В противовес Демпартии республиканцы обычно говорят о "байденовском преступном клане".

Если у вас есть какие-либо связи с Трампами и если вы часть американского бизнес-сообщества, то вы ответите перед Конгрессом заявил Гарсия

Как пишет издание, Гарсия входит в комитет по надзору Палаты представителей и может возглавить его, если демократы получат большинство, что даст ему возможность формировать план работы ведомства. Политик признался, что рассчитывает собрать доказательную базу для импичмента Трампа, а также лично допросить американского бизнесмена Илона Маска о его роли в работе Белого дома.

Кроме того, Гарсия намерен пригласить на слушания в Конгресс сына президента, Дональда Трампа-младшего. При этом он отметил, что добиться этого будет крайне сложно, но демократы намерены "агрессивно работать" над этой задачей. Необходимую информацию политик рассчитывает получить от деловых партнеров семьи президента США, если не от самих Трампов напрямую.

В Белом доме на слова Гарсии отреагировали резко, подчеркнув, что у демократов нет собственной повестки по улучшению жизни американцев – лишь только намерение "мешать и безосновательно препятствовать" программе Трамп.

Ранее агентство Reuters сообщало, что демократы готовят расследование против связанных с администрацией Трампа компаний, включая Apple, Alphabet, Palantir, Blackstone, BlackRock и бизнес-структуры Илона Маска.