Демократы после выборов заведут расследование на семью Трампа, пишут СМИ WP: демократы намерены расследовать деятельность Трампа и его семьи

Москва13 сен Вести.Члены Демократической партии в случае победы в Палате представителей на промежуточных выборах в США намерены начать расследование в отношении президента Дональда Трампа и его семьи. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на членов партии.

В частности, демократов интересуют причины роста богатства Трампа на посту главы государства.

Там столько коррупции и мошенничества, что потребуется вся Палата представителей со стороны демократов, чтобы провести расследования должным образом. Мы все это обсуждаем сказал конгрессмен Роберт Гарсия

В Демократической партии подсчитали, что Трамп за первый год своего второго президентского срока заработал $2,25 миллиарда. Источников его доходов стали зарубежные сделки и криптовалюта.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что стоимость инвестиций Трампа в акции нефтегазовых компаний выросла на миллионы долларов с начала военной операции против Ирана. Журналисты подсчитали, что с 27 февраля по 31 августа стоимость этих активов увеличилась на $1,5–4,4 млн.