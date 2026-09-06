Трамп заверил, что зарабатывает сотни миллиардов долларов для США, а не для себя

Трамп заявил, что зарабатывает сотни миллиардов долларов не для себя, а для США Трамп заверил, что зарабатывает сотни миллиардов долларов для США, а не для себя

Москва6 сен Вести.Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что зарабатывает сотни миллиардов долларов "для США, а не для себя", и прикрепил к своему заявлению созданное искусственным интеллектом (ИИ) изображение самого себя, изучающего биржевые сводки.

Я делаю это для нашей страны, а не для себя. Я заработал сотни миллиардов долларов на акциях и других активах для США, не для себя отметил Трамп

По его словам, за это его критикуют демократы, что крайне несправедливо.

Журнал Forbes сообщил в марте, что Трамп поднялся в рейтинге самых богатых людей мира, его состояние увеличилось за последний год на $1,4 млрд до $6,5 млрд.

Трамп предположил, что после завершения политической карьеры никто не станет увековечивать его память, поэтому он сам позаботится об этом.