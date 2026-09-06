Трамп рассказал об отсутствии надежды на увековечивание памяти о себе

Трамп усомнился, что после ухода ему воздвигнут памятник Трамп рассказал об отсутствии надежды на увековечивание памяти о себе

Москва6 сен Вести.Президент США Дональд Трамп предположил, что после завершения политической карьеры никто не станет увековечивать его память, поэтому позаботиться об этом ему придется самостоятельно.

Таким образом американский лидер прокомментировал слова сенатора-демократа Джона Оссоффа о том, что Трамп сам возводит монументы в свою честь, пишет New York Magazine.

Это правда... Никто не будет этого делать, когда я уйду сказал Трамп

Американский лидер также рассказал, что строительство новых объектов и реконструкция Белого дома помогают ему отдыхать от повседневной работы, которая "сводит с ума"

Строительные проекты глава Белого дома назвал способом расслабиться, отметив собственный опыт в этой сфере.

Ранее Трамп торжественно открыл памятник самому себе в своем гольф-клубе Trump International Golf Club. Монумент стал подарком от Энтони Константино, гендиректора компании Sticker Mule и экс-кандидата в конгресс от штата Нью-Йорк.