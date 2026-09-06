Трамп: бальный зал в Белом доме строится из ядерного бетона

Трамп заявил о невозможности снести новый бальный зал Белого дома Трамп: бальный зал в Белом доме строится из ядерного бетона

Москва6 сен Вести.Даже если будущие администрации США решат демонтировать новый бальный зал Белого дома, осуществить эту задачу будет практически невозможно. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

По словам главы государства, при возведении объекта используется особо прочный бетон, способный выдержать ядерный удар. Благодаря этому возможный снос конструкции окажется крайне сложной задачей, сообщает New York Magazine.

Это ядерный бетон. Он предназначен для защиты от ядерной атаки. Я не уверен, что вы сможете его снести сказал Трамп

Так президент ответил на вопрос о том, смогут ли его преемники принять решение о демонтаже бального зала.

Ранее Трамп нанял 250 рабочих для практически круглосуточного строительства бального зала на территории Белого дома.