Москва7 июн Вести.Суд не может блокировать инициированные администрацией президента США Дональда Трампа действия по возведению бального зала в Белом доме. Об этом заявил представитель Минюста США Яаков Рот, его слова передает издание Politico.

Судья Патриция Миллетт спросила Рота, означает ли позиция Белого дома, что суды не смогут вмешиваться, если у правительства получится быстро реализовать проект и сделать его "свершившимся фактом".

Если правительство решит очень быстро снести статую Свободы … ничего нельзя будет сделать? спросила судья

Рот утвердительно ответил на ее вопрос.

Ранее стало известно, что апелляционный суд округа Колумбия отменил решение нижестоящей инстанции и разрешил продолжить строительство бального зала.

Между тем сам американский лидер заявил, что строительство идет с опережением графика. Он также опубликовал изображение, предположительно сгенерированное ИИ, на котором показаны беспилотники, расположенные на крыше банкетного зала на территории Белого дома.