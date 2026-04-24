В США упростят смертные приговоры и узаконят расстрел Минюст США вводит более жесткие правила по федеральной смертной казни

Москва24 апр Вести.Министерство юстиции США объявило о новых шагах по пересмотру правил федеральной смертной казни, следуя указу президента Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Минюст США отменил мораторий на казнь, который действовал при администрации экс-президента Джо Байдена. Кроме того, ведомство расширило способы исполнения смертных приговоров.

Сегодня Министерство юстиции восстановило свою священную обязанность добиваться, получать и исполнять законные смертные приговоры, открывая путь для проведения казней после того, как осужденные к смерти заключенные исчерпали все возможности обжалования говорится в публикации ведомства

В своем распоряжении Минюст поручил Федеральному бюро тюрем США восстановить протокол казней через смертельную инъекцию пентобарбитала, применявшуюся при первом сроке Трампа, и дополнить его новым способом казни - расстрелом. Ведомство также изучит вопрос о расширении камеры смертников или строительстве нового объекта.

Кроме того, Минюст упростит внутренние процедуры для ускоренного рассмотрения дел о высшей мере наказания.

В ближайшие недели также планируется запретить осужденным подавать прошения о помиловании до завершения всех апелляций. Новое руководство ведомства уже разрешило добиваться смертной казни для 44 обвиняемых.

После избрания нынешний глава Белого дома заявил о планах разрешить Минюсту добиваться смертных приговоров для всех преступников, обвиняемых в убийствах и изнасилованиях. По его словам, таким образом американцы получат защиту от "монстров".