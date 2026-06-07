В США готовятся казнить 4 военных впервые за полвека, если прикажет Трамп ABC: армия США впервые за полвека готовится казнить 4 военных по приказу Трампа

Москва7 июн Вести.Армия США готовится привести в исполнение смертные приговоры четверым военнослужащим в случае, если президент Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на внутренний документ Пентагона.

В случае одобрения Трампа, казнь станет первой для осужденных военных за более чем полвека. Последний раз американские военные казнили рядового Джона Беннетта, осужденного за изнасилование ребенка, в 1961 году.

План под названием "Операция "Непреклонная справедливость" был распространен в Пентагоне еще в феврале. Документ предписывает, что армейские чиновники должны скоординироваться с Федеральным бюро тюрем для этапирования приговоренных в федеральное учреждение для смертных казней в Терре-Хоте (Индиана). Именно там во время первого президентского срока Трампа Минюст уже проводил гражданские казни.

Учения по этой операции проводятся регулярно в течение последних 20 лет. Эти учения являются стандартной частью нашего постоянного планирования и подготовки на случай, если президент утвердит смертный приговор уточнила журналистам представитель армии США Синтия Смит

В число четверых военных, ожидающих решения своей участи, входит Нидал Хасан – организатор массового расстрела на базе Форт-Худ в 2009 году, унесший жизни 13 человек. Его казни ранее публично добивался министр обороны Пит Хегсет. Также в списке – бывший специалист 82-й воздушно-десантной дивизии Рональд Грей, осужденный за три убийства и изнасилования.

В апреле Министерство юстиции США анонсировало ускорение процедур по смертным приговорам, а также расширение допустимых методов, включив в них расстрел.