В США облегчили доступ к марихуане для терапии и научных исследований Минюст США упростил доступ к марихуане для исследований и терапии

Москва23 апр Вести.Для облегчения доступа пациентов к медицинской помощи и поддержки научных исследований марихуана в США переведена в категорию менее строго контролируемых веществ – в так называемый "Список III". Об этом в соцсети X объявил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.

Он пояснил, что марихуана будет немедленно переведена из Списка I, где она соседствовала с такими наркотиками как героин, в Список III Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Министерство юстиции выполняет обещание президента по улучшению системы здравоохранения США пояснил Тодд Бланш

Впрочем, перевод марихуаны в менее строгий список контроля пока не окончательный. Окончательный перевод, по словам Бланша, состоится только после проведения соответствующих слушаний.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о марихуане, подчеркнув, что это не является легализацией марихуаны. Он добавил, что это не разрешает ее использование в рекреационных целях. Сейчас в США марихуана легализована в 24 из 50 штатов.