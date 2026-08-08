Москва8 авгВести.Президент США Дональд Трамп во время выступления на круглом столе в Госдепартаменте пошутил о возможности забрать с собой элементы интерьера.
Мероприятие, посвященное поддержке добывающей промышленности, проходило в Госдепе, а не в Белом доме.
Президенты могут забирать вещи из любых зданий. Мне особенно нравятся люстрызаявил Трамп
Он обратил внимание на колонны в помещении и сказал, что их демонтаж был бы неуместным.
Президент США признался, что иногда забирает картины и размещает их в Овальном кабинете, но делает это нечасто.
Госсекретарь Марко Рубио указал на одну из висевших на стене за спиной президента картин.
Хорошая, я забираю ее с собойпошутил Трамп
Рубио в ответ с юмором отметил, что, возможно, ему не стоило привлекать внимание президента к этой картине.
Трамп прервал встречу в Госдепе, сославшись на необходимость "вести войну".
Апелляционный суд США заблокировал проект строительства бального зала в Белом доме стоимостью 400 миллионов долларов.