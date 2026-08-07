Трамп отпросился с круглого стола в Госдепе из-за необходимости "вести войну" Трамп попросил Госдеп отпустить его пораньше из-за необходимости "вести войну"

Москва7 авг Вести.Президент США Дональд Трамп проводил встречу в Государственном департаменте, но внезапно попросил завершить мероприятие пораньше, сославшись на необходимость "вести войну".

Если бы вы могли поторопиться, я был бы благодарен, потому что нам нужно вести войну. Вот, это мой предлог, чтобы уйти отсюда немного пораньше отметил Трамп

Между тем министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может заключить соглашение о временном прекращении огня с Ираном на срок от 30 до 60 дней. Это может произойти уже сегодня или завтра.

Трамп 2 августа приказал отменить новые удары по Ирану в связи с возможной сделкой об урегулировании конфликта. Соглашение подразумевает открытие Ормузского пролива и договоренности по иранской ядерной программе.

Иран и Маскат согласовали детали маршрута для прохождения судов через Ормузский пролив.