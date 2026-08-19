Трамп набрал 250 рабочих для почти круглосуточного строительства бального зала

Трамп нанял 250 работников, чтобы ускорить строительство бального зала Трамп набрал 250 рабочих для почти круглосуточного строительства бального зала

Москва19 авг Вести.Президент США Дональд Трамп нанял 250 рабочих для практически круглосуточного строительства бального зала на территории Белого дома. Об этом сообщает газета New York Times.

Апелляционный суд США запретил строить зал без согласия Конгресса, но приостановил действие решения на две недели, предоставив Трампу возможность обратиться в Верховный суд, без вмешательства которого строительные работы придется остановить.

Трамп решил начать "гонку со временем" и для ускорения работ привлек команду из 250 рабочих, чтобы строительство шло 20 часов в сутки, семь дней в неделю, отмечает издание.

Теперь, когда вопрос дошел до Верховного суда, администрация Трампа выходит к судьям с практическим посылом: строительство бального зала слишком далеко продвинулось, чтобы его останавливать говорится в статье

На этой неделе планируется установить 453,5 тонны арматуры и залить 2,3 тыс. кубометров бетона для проекта, который выполнен на две трети.

Директор административного управления Белого дома Джошуа Фишер в показаниях Верховному суду сообщил, что работы завершены на 65%. Построено пять подземных этажей и возведены конструкции высотой более 20 метров над землей.

Ранее сообщалось, что суд США заблокировал проект строительства бального зала в Белом доме стоимостью 400 миллионов долларов.