Трамп: строительство новых нефтеперерабатывающих заводов в США займет около года

Трамп: новые НПЗ в США построят примерно за год Трамп: строительство новых нефтеперерабатывающих заводов в США займет около года

Москва28 сен Вести.Компании США строят нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) по всей стране, однако на завершение строительства уйдет около года, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

50 лет мы не строили НПЗ. Теперь же я их строю по всей стране. Это займет около года отметил Трамп

При этом президент США обсуждал со своими помощниками возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива из США.

Между тем Белый дом назвал ложной новость в газете Politico о том, что администрация США разрабатывает план по введению запрета на экспорт дизельного топлива на 90 дней.

В новости отмечено, что с помощью запрета власти США хотят снизить цены на энергоносители, которые оказывают давление на позиции республиканцев в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.