Вучич ушел в отставку с поста президента Сербии

Вучич покинул пост президента Сербии Вучич ушел в отставку с поста президента Сербии

Москва27 сен Вести.Александр Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии. Об этом сообщает RTS (Радио и телевидение Сербии).

Уточняется, что перед обращением к общественности Вучич пообщался с гражданами, собравшимися у резиденции президента республики.

Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку. Он подчеркнул, что исполнял свои обязанности добросовестно, достойно и честно говорится в сообщении на сайте телерадиовещательной компании

Ранее политик заявлял, что оставит пост президента 27-го числа.

Вучич занимал пост президента Сербии девять лет — с 31 мая 2017 года.

В начале сентября Вучич распустил парламент, а также подписал указ, согласно которому парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Предполагается, что в их ходе Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии и станет кандидатом от нее на пост главы правительства.

В субботу, 26 сентября, Вучич созвонился с президентом России Владимиром Путиным и сообщил ему о своей отставке.