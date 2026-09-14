Вучич заявил, что уйдет в отставку с поста президента 27 сентября Вучич сообщил, что уйдет в отставку 27 сентября

Москва14 сен Вести.Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что намерен уйти в отставку 27 сентября, слова сербского лидера приводит агентство Танюг.

В начале сентября Вучич распустил парламент и подписал указ, согласно которому парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Предполагается, что Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии и станет ее кандидатом на пост главы правительства.

27 сентября я подам в отставку с поста президента. В тот вечер я обращусь к людям, чтобы поблагодарить их за поддержку сказал сербский лидер в эфире TV Pink

Он отметил, что был сербским президентом дольше всех остальных с момента установления многопартийности в стране.

Единственное, что могу сказать — я верно служил Сербии, верно служил гражданам этой страны заявил Вучич

Он добавил, что на предстоящих выборах рассчитывает на победу своей партии с результатом выше 50%.

По словам сербского лидера, он уже купил машину-караван и собирается в преддверии выборов поехать в самые отдаленные деревни, где он еще не был.

Я хочу посетить городские места, хочу побывать в каждом городе, перед магазином, перед дискотекой, чтобы поговорить с людьми отметил Вучич

Нынешний председатель парламента Сербии Анна Брнабич может сменить Вучича на президентском посту, предположил политолог Вадим Попов.