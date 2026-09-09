Новым президентом Сербии может стать председатель парламента Брнабич Политолог Попов: Брнабич может сменить Вучича на посту президента Сербии

Москва9 сен Вести.Нынешний председатель парламента Сербии Анна Брнабич может сменить Александра Вучича на президентском посту. Такое предположение в интервью изданию "Абзац" озвучил политолог Вадим Попов. Он добавил, что спикер полностью предана президенту. Помимо этого, Брнабич будет временно исполнять обязанности главы государства, если Вучич уйдет в отставку, что сделает ее естественным приемником.

По мнению Попова, смена лидера в Сербии не приведет к разрыву отношений с Россией, так как Вучич продолжит работать в правительстве республики и не даст резко менять внешнюю политику.

У Владана Петрова (председателя Конституционного суда. – Прим. ред.) и Владана Джокича (ректора университета Белграда. – Прим. ред.) шансов в разы меньше. Они невыгодны для самого Вучича и его партии, являются неконтролируемыми фигурами и слишком слабы, чтобы выполнить свою главную задачу добавил Попов

9 сентября Вучич объявил о роспуске сербского парламента и назначил новые выборы на 25 октября.

7 сентября премьер-министр Сербии Джуро Мацут предложил Вучичу распустить парламент – это необходимое условие для внеочередных выборов. Предполагается, что Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии и станет ее кандидатом на пост главы правительства.