Вучич объявил, что парламент Сербии распустят 9 сентября Вучич анонсировал роспуск парламента Сербии и новые выборы 25 октября

Москва8 сен Вести.Президент Сербии Александр Вучич заявил, что распустит парламент страны 9 сентября, а также назначит на 25 октября парламентские выборы.

Ранее руководство правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) проголосовало за выдвижение Вучича кандидатом на пост главы правительства Сербии на предстоящих парламентских выборах. После этого члены правительства Сербии предложили Вучичу распустить текущий парламент и назначить дату выборов в новый.

Сообщу решение об этом завтра, точно в 12.00 (13.00 мск). Выборы будут проведены 25 октября заявил Вучич в эфире TV Pink

В июне Вучич, полномочия которого истекают весной 2027 года, высказал желание выйти в отставку. В случае, если это произойдет, выборы нового президента Сербии должны состояться в течение 90 дней.