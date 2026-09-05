Вучича выдвинули кандидатом в премьеры на предстоящих выборах Вучич станет кандидатом в премьеры от правящей партии Сербии на выборах

Москва5 сен Вести.Руководство правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) проголосовало за выдвижение действующего президента Александра Вучича кандидатом в премьер-министры на грядущих парламентских выборах.

Главный совет партии собрался в субботу в Нише на юге страны. Среди участников - председатель СПП Милош Вучевич, глава парламента Ана Брнабич и действующий президент. Все единогласно проголосовали за то, чтобы Александр Вучич возглавил предвыборный список "Александр Вучич - Объединенная Сербия" и стал кандидатом на пост премьера.

Для меня огромную честь представляет это доверие, полученное от вас сегодня. Посмотрим, что скажет народ. Огромная честь, потому что знаю: при всех наших недостатках нет ни одного метра поля без сорняков. Есть они и у нас и в каждом месте, но нет партии, которая точнее, реальнее, серьезнее и ответственнее соблюдает и защищает наши национальные и государственные интересы заявил Вучич после голосования, трансляция велась в соцсетях СПП

Выборы в сербский парламент пройдут 25 октября. В ближайшее время будет подписан указ о роспуске парламента и назначена дата голосования. Президент Вучич ранее заверил, что политический курс после выборов останется прежним. На встрече с послами ЕС 30 июня он подтвердил, что Сербия продолжает реформы и сохраняет приверженность европейскому пути.

Александр Вучич, который остается президентом до весны 2027 года, ранее высказывал намерение уйти в отставку. Если он действительно уйдет досрочно, то закон обязывает провести выборы в течение 90 дней.