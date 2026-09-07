Москва7 сен Вести.Премьер-министр Сербии Джуро Мацута направил президенту Александру Вучичу предложение по роспуску Народной скупщины (однопалатного парламента) и соответствующему проведению досрочных выборов. Информацию об этом передает сербское Радио и телевидение со ссылкой на заявление самого Мацута.

Правительство Сербии обратилось к президенту Александру Вучичу с просьбой распустить парламент и назначить досрочные выборы говорится в сообщении агентства

Двумя днями ранее, 5 сентября, руководство правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) проголосовало за то, чтобы Вучич стал кандидатом на пост главы сербского правительства на предстоящих парламентских выборах​​​.

Выборы парламентариев в Сербии ожидаются 25 октября. Для этого Вучичу необходимо распустить парламент текущего созыва не позднее 10 сентября.

Ранее Вучич подверг критике суд ООН в Гааге из-за отказа освободить бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко