Вучич выступил с критикой в адрес ООН после смерти Ратко Младича Вучич подверг критике суд ООН в Гааге из-за отказа освободить Младича

Москва29 авг Вести.Президент Сербии Александр Вучич подверг критике суд ООН по военным преступлениям в Гааге за отказ в досрочном освобождении бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича.

Как сообщалось, генерал скончался 27 августа в возрасте 84 лет в следственном изоляторе при ООН.

Это было нецивилизованное поведение, беспрецедентное и не имеющее оправдания. Теперь мы видим, что они хотели, чтобы Младич умер за решеткой цитирует Вучича Associated Press

По его словам, семья Младича решит, где он будет похоронен.

"Если семья выразит желание, чтобы он был похоронен на территории Сербии, мы поможем, чтобы это было сделано достойно", - заявил Вучич.

Международный трибунал по бывшей Югославии признал Младича виновным за военные преступления в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах, в том числе за геноцид мусульман в Сребренице в 1995 году, когда погибли около 8 тысяч человек. Суд также признал его виновным в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны из-за трехлетней осады Сараево, в результате которой погибли 11 тысяч жителей. В ноябре 2017 года Гаагский трибунал приговорил его к пожизненному заключению.

После приговора адвокаты Младича обжаловали решение суда. В Москве вердикт генералу называли предвзятым и политически мотивированным.